Эксперт рассказала, сколько времени можно детям сидеть в телефоне

В наши дни многие дети начинают пользоваться гаджетами с раннего возраста. Но злоупотребление этим может привести к стрессу и снижение когнитивных способностей. Об этом рассказала нейропсихолог Людмила Максименко.

По ее словам, человеческий мозг может поглощать определенный объем информации. Если же его заполнять бесполезным контентом, это может привести к снижению восприятия чего-то нужного.

«Например, ребенку, который начинает смотреть в 4−5 лет разнообразные видеоролики, не хватает времени и ресурсов усваивать полезную информацию в настоящем и дальнейшем», — сказала Максименко в беседе с «Радио 1».

По ее словам, детям младше 7 лет не следует проводить с гаджетом в руках более 15 минут в день. Она отметила, что «больше ребёнку не нужно». Также она рекомендовала родителям контролировать то, какой контент впитывает ребенок. В частности, обязательно следует соблюдать все возрастные ограничения, добавила специалист.