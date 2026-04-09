Эксперт рассказала, от чего зависит размер новой семейной выплаты в России

Размер ежегодной семейной выплаты будет определяться уровнем официального дохода родителей, составом семьи и величиной прожиточного минимума в регионе, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии Елена Цацура.

Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнется прием заявок на получение новой выплаты. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Соцфонда.

Эксперт уточнила, что фактически это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. По итогам года налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают заявителю.

Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.