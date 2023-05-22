Эксперт рассказала об изменении графика выплаты пособий на детей

С июня в России частично изменится график выплаты некоторых пособий на детей. Ранее в регионах они могли поступать в разные сроки, а после изменений — в дни, единые для всех субъектов. Об этом со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, изменятся даты зачисления выплат из средств материнского капитала и единого детского пособия. Первое установлено на 5 июня, второе — 8-го числа. Эксперт заметила, что при доставке почтой дата прибытия будет зависеть от работы почтового отделения.

С 1 января в России начались выплаты единого детского пособия, введенного по указу Президента РФ Владимира Путина. Оно объединило сразу несколько выплат, ранее перечислявшихся родителям детей в возрасте до трех лет.