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Эксперт рассказала об изменении графика выплаты пособий на детей
С июня в России частично изменится график выплаты некоторых пособий на детей. Ранее в регионах они могли поступать в разные сроки, а после изменений — в дни, единые для всех субъектов. Об этом со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову сообщает агентство «Прайм».
По ее словам, изменятся даты зачисления выплат из средств материнского капитала и единого детского пособия. Первое установлено на 5 июня, второе — 8-го числа. Эксперт заметила, что при доставке почтой дата прибытия будет зависеть от работы почтового отделения.
С 1 января в России начались выплаты единого детского пособия, введенного по указу Президента РФ Владимира Путина. Оно объединило сразу несколько выплат, ранее перечислявшихся родителям детей в возрасте до трех лет.
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