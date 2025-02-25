Эксперт рассказала о том, как СВО повлияло на российское общество

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Специальная военная операция сыграла ключевую роль в повышении экономического и технологического суверенитета России. Страна не просто справилась с новыми вызовами, но и укрепили позиции на международной арене. Такое мнение в «Экспертном клубе» высказала профессор кафедры общей и этнической социологии, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Мария Ефлова.

«Историческим итогом проведения СВО стало повышение национального самосознания и уровня патриотизма. В настоящий момент общество едино как никогда. Население выражает благодарность нашим бойцам, которые на поле боя добывают нам чувство гордости за Россию», – отметила Ефлова.

Она также напомнила, что высокий уровень сплочения показывают в том числе и социологические исследования. Так, по данным ВЦИОМ практически 70% населения хотя бы раз помогали военным и жителям новых территорий, уровень поддержки Президента России Владимира Путина вырос за три года на 18%. Патриотами себя называют 90% респондентов – это на 10% выше, чем 5 лет назад. Кроме того, гордость за страну на сегодняшний день испытывает 81% опрошенных, а доля населения, готового покинуть Россию сократилась до исторического минимума.

«Как представитель академического сообщества могу отметить, что СВО положительным образом сказалось на воспитании молодежи», – подчеркнула эксперт.

Так, с 2023 года в высших учебных заведениях введена дисциплина «Основы российской государственности», которая ведется на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета. Вместе с этим с 2022 года в учреждениях среднего образования проводятся «Разговоры о важном». С 2022 года в России ведет деятельность всероссийская молодежная организация «Движение первых».

«История уже много раз доказывала, что Россию невозможно победить, поскольку мы едины. Сплоченность нации, и готовность ставить общественные интересы выше личных позволят нам одержать победу и достичь всех поставленных целей», – заключила Мария Ефлова.