Общество 21 мая 2026 17:02

Эксперт рассказала о росте интереса к крымской продукции за рубежом

Крымская продукция стабильно востребована на внешних рынках, включая страны СНГ и ряд государств Юго-Восточной Азии. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.

По ее словам, интерес к товарам из региона также проявляют страны Ближнего Востока, в числе которых Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет. Наибольшим спросом пользуется продукция пищевой промышленности.

Отдельно Слуцкая отметила, что стратегическим направлением развития экспорта остается укрепление позиций на рынках Африки и Азии. В перспективе рассматривается выход на рынок Индонезии, а также расширение сотрудничества с государствами Латинской Америки, в том числе в сфере поставок экологически чистых удобрений.

