Эксперт рассказала о причинах смерти блогерши-сыроеда из Казани

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о причинах смерти 39-летней блогерши-сыроеда из Казани. Информация появилась на странице врача в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Малайзии скончалась блогерша Жанна Самсонова. Отмечалось, что женщина практиковала сыроедение.

Фото: Соцсети

Зухра Павлова сообщила, что причиной смерти, скорее всего, стали холероподобная инфекция и истощение. Медик отметила, что сыроедение, фруктоедение, веганство и другие экстремальные варианты питания не физиологичны для человека. Они повышают стресс, способствуют перенапряжению иммунной и нервной систем, а заканчивается все, как правило, развитием тяжелых заболеваний.

В результате изменения питания снижается способность организма бороться с инфекциями. Единственно верным путем сохранения здоровья является сбалансированное питание животной и растительной пищей, отметила врач-эндокринолог.

«У нее были анализы, как у уже мертвого человека», – якобы сказали медики, когда Жанна к ним все-таки попала. Она уже не отдавала себе отчет, как выглядит и что с ней происходит.

«Когда человек все время истощает резервы организма, он может погибнуть в молодом возрасте. Из-за невозможности ослабленного организма сопротивляться инфекциям, с которыми раньше он справился бы легко», – дополнила Зухра Павлова.