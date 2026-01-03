Эксперт рассказала о новых льготах по НДФЛ при продаже жилья

С 1 января 2026 года в России расширяется перечень семей, которые смогут воспользоваться льготой по НДФЛ при продаже жилья. Изменения затронут в том числе семьи, в которых второй ребенок еще не родился на момент сделки, а также семьи с недееспособными детьми независимо от их возраста. Об этом РИА Новости сообщила руководитель налоговой практики Екатерина Болдинова.

По ее словам, с начала 2026 года льгота будет применяться вне зависимости от возраста детей, если они признаны недееспособными. Кроме того, при определении права на освобождение от налога будут учитываться и еще не рожденные дети.

«Учитываются дети, которые на момент сделки еще не родились: семья не должна платить НДФЛ, если второй и последующий ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года», – пояснила Болдинова.

Эксперт напомнила, что в 2025 году действовали общие правила безналоговой продажи жилья: НДФЛ не уплачивался при владении недвижимостью более пяти лет, либо более трех лет – если жилье было получено по наследству, в дар от близкого родственника, в результате приватизации, по договору ренты или являлось единственным. При этом Минфин РФ ранее подчеркивал, что такие льготы продолжают действовать и не отменяются.

Отдельный порядок предусмотрен для семей с двумя и более детьми. Как отметила Болдинова, такие семьи освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, но при соблюдении ряда условий. В частности, в семье должно быть не менее двух детей младше 18 лет, а взамен проданного жилья необходимо приобрести другое – в том же календарном году либо до 30 апреля следующего года.

Также установлены имущественные ограничения: кадастровая стоимость проданного объекта не должна превышать 50 млн рублей, новое жилье должно быть больше по площади и иметь более высокую кадастровую стоимость. Кроме того, на момент сделки продавцу и членам его семьи не должно принадлежать в совокупности более 50% другого жилья, площадь которого превышает площадь приобретаемого объекта.

«Таким образом, изменение условий получения льготы направлено на улучшение положения семей», – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что с 1 января для применения льготы вводится дополнительное требование: недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение установленных законом сроков.