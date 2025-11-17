Эксперт рассказала о материальной ответственности при повреждении имущества на работе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последствия порчи имущества работодателя – будь то стул, компьютер или телефон – зависят от того, было ли действие умышленным или произошло по неосторожности. Об этом сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина, ее слова приводит «RT».

Она отметила, что Трудовой кодекс РФ четко определяет случаи полной материальной ответственности: она наступает, если доказано умышленное причинение ущерба, если работник был в состоянии опьянения или если вред возник в результате противоправных действий.

Ганькина указала, что в общем порядке работник несет материальную ответственность в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). При этом работодатель вправе, принимая во внимание обстоятельства инцидента, полностью или частично отказаться от взыскания ущерба.

Она уточнила, что процедура взыскания строго регулируется законодательством: работодатель не может удержать деньги из зарплаты без соблюдения формальных процедур. Требуется проведение служебного расследования, получение письменного объяснения от работника и издание соответствующего приказа.

При необходимости сотрудник может обжаловать решение в суде или в государственной инспекции труда. По словам эксперта, на практике многие случаи, например повреждение стула, обычно решаются мирно.