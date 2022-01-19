Эксперт рассказала о лечении при первых признаках заражения «омикроном»

Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при появлении первых признаков заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, передает ТАСС.

«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни», — отметила специалист, основываясь на собранном к данному моменту опыте лечения.

Медик напомнила, что начало заболевания «омикроном» обычно сопровождается интоксикацией, высокой температурой, головной и мышечной болью. Соответственно, «необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)».

Если же температура выше 38 градусов держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, больному следует обратиться к врачу, заметила собеседница агентства.

От боли в горле можно использовать антимикробные и противовоспалительные средства местного действия, полоскания на основе трав или хлоргексидина. От заложенности носа помогают соответствующие капли, а также промывание растворами на основе морской воды.

При этом главный инфекционист Москвы предостерегла от бесконтрольного употребления антибиотиков, напомнив, что они не помогают против вирусов и наносят вред микрофлоре организма. «<…> настоятельно всем рекомендую отказаться от самолечения антибиотиками. Во всем мире эти препараты являются строго рецептурными, и не зря», — заключила она.