Общество 8 апреля 2026 10:02

Эксперт рассказала, когда можно уволить сотрудника за соцсети в рабочее время

Уволить сотрудника, который пользуется социальными сетями в рабочее время, можно при неоднократном нарушении, если запрет на использование служебной сети в личных целях прописан в трудовом договоре или локальных документах компании, сообщила РИА Новости руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова.

Котлярова отметила, что просмотр соцсетей в рабочее время влияет на производительность, сокращает фактическое время работы и создает риск утечки конфиденциальной информации. Если это не входит в должностные обязанности, такие действия являются нарушением трудовой дисциплины.

Чтобы привлечь сотрудника к ответственности, запрет должен быть зафиксирован в документах, с которыми он знакомится при приеме на работу под подпись. Факт нарушения необходимо документально зафиксировать актом или служебной запиской, а затем потребовать письменное объяснение. При его отсутствии в течение двух рабочих дней составляется акт, после чего издается приказ о замечании или выговоре.

При неоднократном нарушении без уважительной причины работодатель вправе уволить сотрудника, если у него уже есть неснятое дисциплинарное взыскание, добавила эксперт.

#соцсети #увольнение #эксперт
В топе
Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

7 апреля 2026
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
