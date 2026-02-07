news_header_top
Общество 7 февраля 2026 14:24

Эксперт рассказала, какой станет социальная пенсия после повышения с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии после индексации с 1 апреля 2026 года составит около 16,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяну Подольскую.

С 1 апреля социальные пенсии планируется повысить на 6,8%. Индексация рассчитана исходя из изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне почти 16,3 тыс. рублей.

По данным Социального фонда России, на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 15,5 тыс. После повышения он увеличится примерно до 16,6 тыс. рублей, разъяснила Подольская.

Эксперт уточнила, что итоговый размер выплаты зависит от основания назначения пенсии – по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по старости при отсутствии необходимого стажа. Также на сумму влияют региональные доплаты и действующие коэффициенты.

