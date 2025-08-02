Эксперт рассказала, какие продукты быстрее портятся на жаре

Некоторые фрукты и овощи, такие как дыни, апельсины, манго и баклажаны, можно безопасно хранить при температуре от +10 до +14 °C, тогда как груши, абрикосы и яблоки гораздо более чувствительны к теплу и быстрее портятся, подвергаясь бактериальному загрязнению. Об этом сообщила доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, большинство овощей и фруктов нуждаются в прохладных условиях хранения, желательно при температуре от 0 до 10 °C, что соответствует условиям холодильника. Однако есть плоды, которые переносят тепло лучше остальных. В их числе – арбузы, бананы, лимоны, грейпфруты, авокадо и баклажаны. Они способны сохранять свои свойства и при температуре до +14 °C.

Эксперт также подчеркнула, что повышение температуры создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов на поверхности и внутри продуктов. Это, в свою очередь, может стать причиной бактериальных отравлений.

Она добавила, что даже зеленые помидоры, оставленные дозревать в тепле, не стоит хранить при температуре выше 20 °C. Это же касается и сухофруктов – их также необходимо убирать в тёмные и прохладные места, чтобы избежать порчи.

Некоторые продукты, как напомнила Фоменко, особенно чувствительны к температуре. Так, репчатый лук и чеснок лучше хранить при температуре не выше 2 °C, а груши, абрикосы, персики и яблоки – в пределах от -1 до 0 °C. Что касается картофеля, его оптимально держать при 4 °C, чтобы избежать прорастания и промораживания, которое может испортить вкус клубней.