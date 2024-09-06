Эксперт рассказала, как заработать при повышении ключевой ставки

Ставки по пассивам держатся на высоком уровне рекордное количество месяцев подряд в банках России и Татарстана. Держатели вкладов могут получить более высокий доход, если ключевая ставка поднимется в сентябре. Таким мнением на встрече с журналистами поделилась управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент Марьям Давлетшина.

«Максимальный рост ключевой ставки был в 2015 году до 18%, а в 2022 году — до 20%. Но ключевая ставка более двух месяцев на таком высоком уровне не держалась. Сейчас мы видим высокую ключевую ставку с декабря 2023 года: было 16%, а стало 18%. Это интересный период, характерный для нашего финансового рынка», — заметила она.

По мнению эксперта, ключевая ставка дает розничному клиенту сигнал, что сейчас выгоднее сберегать деньги и зарабатывать на них, нежели тратить.

«Высокая ключевая ставка держится на протяжении восьми месяцев. Банки дают экстра-доходность по депозитам. Если ключевая ставка поднимется в сентябре еще, то люди получат еще больший доход. Сейчас выгоднее сберегать и приумножать деньги», — считает Давлетшина.

Марьям Давлетшина также поделилась прогнозом по курсу доллара до конца года. Она считает, что его стоимость может вырасти до 93-95 рублей. Катастрофического роста валюты не будет, подчеркнула она.