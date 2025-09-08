Эксперт рассказала, как справиться с цифровой зависимостью

Современное общество пока не в полной мере осознает проблему цифровой зависимости. Об этом заявила эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету и деловой переписке, преподаватель РАНХиГС и автор Телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова. Ее слова приводит «Радио 1».

Лукинова отметила, что человек буквально «носит рабочее место с собой» из-за обилия цифровых инструментов, и в будущем этот вопрос потребует поиска решений.

Она подчеркнула, что справляться с цифровой привязанностью помогают конкретные договоренности с коллегами и работодателями. В одних компаниях создаются условия, чтобы сотрудники могли полностью отключаться на отдыхе и возвращаться к работе с новыми силами, в других – напротив, поддерживается постоянная связь.

Эксперт считает, что заранее оговоренные правила позволяют избежать недовольства и конфликтов.

По ее мнению, работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники полноценно отдыхали, так как «дни тишины» помогают восстановить ресурсы и повысить эффективность работы.

Она также обратила внимание, что многозадачность снижает концентрацию и ухудшает результаты. Возможность сосредоточиться на одной задаче, по ее словам, обеспечивает более глубокую и качественную работу.