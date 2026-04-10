Эксперт рассказала, как родителям с двумя и более детьми вернуть 7% из НДФЛ в 2026 году

Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из налога на доходы физических лиц, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Экономист пояснила, что сделать это можно с 1 июня до 1 октября, лично подав заявление в территориальное отделение Социального фонда России, МФЦ или через портал «Госуслуги». Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ, в которых среднедушевой доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год. При этом дети могут быть старше 18 лет (до 23 лет), если они учатся очно, напомнила Финогенова.

Период подачи заявления в текущем году составляет четыре месяца: с 1 июня по 1 октября 2026 года, поскольку для 2025 года были установлены специальные сроки, отметила она.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в СФР (лично, через «Госуслуги» или МФЦ), так как выплата не назначается автоматически, подчеркнула экономист. Уже в 2027 году период подачи заявления будет увеличен до пяти месяцев: с 1 мая по 1 октября, добавила Финогенова.