Эксперт рассказала, как распознать трудоголизм и избавиться от привычки перерабатывать

Постоянные переработки без объективной необходимости и неспособность отключиться от рабочих задач даже в выходные дни – это главные признаки трудоголизма. Об этом рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко, ее слова приводят «Известия».

Поводом послужил отмечаемый 5 июля День трудоголика.

Семеренко заявила, что тревожным сигналом может быть ситуация, когда человек даже при встрече с друзьями не может перестать думать о работе, постоянно проверяет мессенджеры и корпоративную почту, а в голове непрерывно прокручивает список задач на завтра. В таких случаях, считает Семеренко, стоит серьезно задуматься о смене приоритетов.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью может привести не только к ухудшению качества выполняемых рабочих задач, но и нарушить сон, снизить уровень отдыха и нанести вред здоровью.

Семеренко отдельно выделила опасную установку – восприятие усталости как признака успеха. По ее словам, если человек гордится тем, что загружен, и не допускает мысли об отдыхе, это свидетельствует не о трудолюбии, а о трудоголизме.

Еще одним типичным проявлением является игнорирование личной жизни. Отказ от встреч с близкими, отмена планов и подчинение всех аспектов жизни исключительно работе – все это характерно для людей, страдающих трудоголизмом. При попытке отдохнуть у них часто возникают тревожность, вина и ощущение, что время потрачено зря.

Чтобы справиться с зависимостью, важно признать наличие проблемы и принять решение ее решать. Эксперт посоветовала установить четкие временные рамки: к примеру, завершать рабочие дела не позднее 19:00, закрывать чаты, переносить задачи на завтра и вовремя уходить из офиса.

Семеренко также предложила стимулировать себя к завершению рабочего дня, записываясь на занятия в творческие студии или договариваясь о встречах с друзьями. Для самодисциплины она рекомендовала ежедневно составлять чек-лист, включающий не только рабочие задачи, но и базовые потребности – обед вне офиса, короткие физические упражнения каждые два часа и прогулка после работы.

Дополнительно помочь может цифровой детокс: отключение уведомлений от рабочих чатов и почты в нерабочее время снижает риск возвращения к привычке перерабатывать.

По словам специалиста, трудоголизм нередко маскируется под лояльность к работе, но без регулярного восстановления продуктивность начинает падать. Осознанное отношение к себе и применение простых техник позволяет вернуть жизненный баланс и почувствовать ресурсность.