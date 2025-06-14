Эксперт рассказала, как подготовить питомца к путешествию

Летний сезон – популярное время для поездок, и все больше россиян планируют отпуск вместе с домашними животными. Однако важно заранее ознакомиться с правилами перевозки, чтобы поездка прошла без лишних сложностей. Об этом напомнила руководитель группы маркетинга туров и наземного транспорта сервиса путешествий «Туту» Елизавета Акимова, ее слова приводят «Известия».

Она пояснила, что для путешествий по России потребуется ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации от бешенства, а также осмотр животного ветеринаром не позднее чем за две недели до поездки. При выезде за границу дополнительно понадобится справка по форме №1.

По словам специалиста, не все типы вагонов подходят для перевозки животных. На сайтах-агрегаторах такие вагоны отмечаются специальным значком – «лапкой». В поездах «ФПК» разрешено провозить животных в плацкартных, купейных и люксовых вагонах, а также в СВ. В «Сапсане» и «Ласточке» перевозка включена в стоимость билета.

Акимова уточнила, что мелкие животные (кошки, собаки мелких пород, птицы) перевозятся в переносках, размер которых не должен превышать 180 см по сумме трех сторон. Крупные собаки могут ехать только в отдельных купе, при этом должны быть в намордниках и на поводке. Контейнер для животного должен быть хорошо проветриваемым, удобным и с непромокаемым дном.

В купе разрешено провозить до двух мелких животных на одного пассажира, но не более четырех на все купе. Для крупных собак необходимо выкупить все места. Собаки-поводыри перевозятся бесплатно при наличии подтверждающих документов.

Эксперт также посоветовала не забывать о базовом наборе в дорогу: корм, вода, пеленки, складные миски, влажные салфетки. По ее словам, стоит взять с собой любимую игрушку или плед питомца – это поможет животному чувствовать себя спокойнее в поездке.