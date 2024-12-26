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Эксперт рассказала, как отпугнуть домашних питомцев от новогодней елки
Новогодняя елка и украшения на ней часто привлекают внимание домашних животных. Как обеспечить безопасность питомцев и празднично украшенного дерева, рассказала «Радио 1» ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Так, по ее словам, отпугнуть животных могут резкие запахи. Нужно выяснить, какие из них раздражают вашего питомца. Это, к примеру, могут быть освежители воздуха с хвойным или цитрусовым запахом, парфюм.
«А можно елку обложить корками от апельсинов, мандаринов, лимонов», — заявила Сиротина.
Ветеринарный врач также посоветовала использовать небьющиеся игрушки, чтобы животное не могло пораниться осколками.
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