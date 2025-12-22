news_header_top
Общество 22 декабря 2025 08:47

Эксперт рассказала, что сведения о пенсионных накоплениях можно узнать через «Госуслуги»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Россияне могут выяснить, в каком негосударственном пенсионном фонде находятся их пенсионные накопления, несколькими способами – как онлайн, так и при личном обращении. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит «РИА Новости».

Один из самых простых вариантов – воспользоваться порталом «Госуслуги». В разделе, посвященном пенсиям, доступна услуга «Извещение о состоянии счета», а вся информация поступает в личный кабинет пользователя.

Эксперт также уточнила, что сведения о пенсионных накоплениях можно получить через Социальный фонд России – лично в отделении при предъявлении паспорта и СНИЛС либо дистанционно в личном кабинете на сайте фонда.

Кроме того, данные можно запросить у работодателя, обратившись в бухгалтерию с заявлением о предоставлении информации по пенсионным отчислениям. Еще один вариант – обращение в коммерческий банк, который сотрудничает с Социальным фондом.

#пенсия #накопительная пенсия #госуслуги #Социальный фонд России #полезная информация
