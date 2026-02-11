Эксперт рассказала, что российские педагоги работают уже в 33 странах мира

Центр международного сотрудничества Минпросвещения России объявил о начале нового набора в гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом». В этом году программа расширяет географию и увеличивает число педагогов, а ее поддержка продлена до 2030 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Руководитель Центра международного сотрудничества Ирина Пономарева сообщила «Радио 1», что проекту исполнилось девять лет.

По ее словам, за это время он вырос из отдельных инициатив в масштабную систему, охватывающую десятки стран. Сейчас в программе участвуют 33 государства, а уроки российских педагогов ежедневно посещают около 67 тысяч школьников.

Пономарева отметила, что проект заметно изменился: если раньше речь шла о точечной работе, то теперь это широкий спектр общеобразовательных предметов – от естественных наук до преподавания русского как иностранного. При этом главной задачей по-прежнему остается поддержка и распространение русского языка, культуры, науки и лучших образовательных практик для повышения качества обучения.

Она подчеркнула, что, несмотря на масштаб и государственную поддержку, проект остается гуманитарным по своей сути. В центре внимания, по ее словам, всегда находится ребенок, а основой работы становятся общечеловеческие ценности и профессиональное общение. При отборе учителей учитываются не только квалификация, но и личная мотивация кандидатов.

По словам Пономаревой, интерес к российским педагогам за рубежом стабильно высок. В прошлом году, даже при меньшем наборе, зарубежные образовательные организации подали около 800 заявок. В 2026 году ожидается более тысячи обращений. География проекта расширяется: помимо стран СНГ в нем участвуют государства Африки, Азии и Латинской Америки.

Она также сообщила, что программа выходит за рамки традиционного преподавания. В нее включены подпроекты с участием психологов, специалистов коррекционного образования и дефектологов, открываются инженерные классы, предуниверсарии и гуманитарные школы.

По ее словам, проект представляет собой многопрофильную систему, а одной из ключевых тенденций стало увеличение числа заявок на преподавание предметов на русском языке. В текущем году более 50% заявок поступило именно на учителей-предметников, прежде всего по естественно-научным дисциплинам и для начальной школы.