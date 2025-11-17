Эксперт рассказала, что обед на непрерывных производствах оплачивается работодателем
Работники производств, где невозможно прерывать технологический процесс, получают оплачиваемый обед, который обычно проходит «на ходу». Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, ее слова приводит «РИА Новости».
Она пояснила, что на предприятиях с непрерывным циклом или в службах, где требуется постоянное присутствие сотрудников, перерыв фактически совмещается с рабочим временем. В таких случаях он включается в оплачиваемую часть смены, и это должно быть закреплено в локальных нормативных актах или коллективном договоре.
Эксперт также отметила, что нормы Трудового кодекса о необходимости предоставления обеденного перерыва не распространяются на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.
По ее словам, они самостоятельно определяют режим труда и отдыха в зависимости от удобства и нагрузки, поскольку у них нет работодателя, который бы фиксировал начало, завершение и перерывы рабочего дня.
Голубева добавила, что ответственность за соблюдение баланса между работой и отдыхом полностью ложится на таких специалистов.