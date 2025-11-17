news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 08:24

Эксперт рассказала, что обед на непрерывных производствах оплачивается работодателем

Читайте нас в
Телеграм
Эксперт рассказала, что обед на непрерывных производствах оплачивается работодателем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работники производств, где невозможно прерывать технологический процесс, получают оплачиваемый обед, который обычно проходит «на ходу». Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что на предприятиях с непрерывным циклом или в службах, где требуется постоянное присутствие сотрудников, перерыв фактически совмещается с рабочим временем. В таких случаях он включается в оплачиваемую часть смены, и это должно быть закреплено в локальных нормативных актах или коллективном договоре.

Эксперт также отметила, что нормы Трудового кодекса о необходимости предоставления обеденного перерыва не распространяются на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

По ее словам, они самостоятельно определяют режим труда и отдыха в зависимости от удобства и нагрузки, поскольку у них нет работодателя, который бы фиксировал начало, завершение и перерывы рабочего дня.

Голубева добавила, что ответственность за соблюдение баланса между работой и отдыхом полностью ложится на таких специалистов.

#еда #работа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025