Эксперт рассказала, что обед на непрерывных производствах оплачивается работодателем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работники производств, где невозможно прерывать технологический процесс, получают оплачиваемый обед, который обычно проходит «на ходу». Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что на предприятиях с непрерывным циклом или в службах, где требуется постоянное присутствие сотрудников, перерыв фактически совмещается с рабочим временем. В таких случаях он включается в оплачиваемую часть смены, и это должно быть закреплено в локальных нормативных актах или коллективном договоре.

Эксперт также отметила, что нормы Трудового кодекса о необходимости предоставления обеденного перерыва не распространяются на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

По ее словам, они самостоятельно определяют режим труда и отдыха в зависимости от удобства и нагрузки, поскольку у них нет работодателя, который бы фиксировал начало, завершение и перерывы рабочего дня.

Голубева добавила, что ответственность за соблюдение баланса между работой и отдыхом полностью ложится на таких специалистов.