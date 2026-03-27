Эксперт рассказала, что новый ГОСТ ужесточит требования к качеству белого хлеба

Обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки начнет действовать в России с 1 апреля. Речь идет не просто об изменении нормативов, а о шаге к более прозрачному и качественному продукту, рассказала в беседе с «RT» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По ее словам, новый стандарт уточняет требования к сырью, технологии производства и характеристикам готовой продукции. Усиливается контроль за составом, в том числе за качеством муки, допустимыми добавками и показателями безопасности. Это означает, что белый хлеб по ГОСТу должен соответствовать более строгим критериям, чем раньше.

Эксперт отметила, что для покупателей главным изменением станет более стабильное качество продукции. Она пояснила, что ГОСТ задает понятные параметры вкуса, текстуры и пищевой ценности, благодаря чему потребитель получает предсказуемый результат.

При этом стандарт не запрещает производителям выпускать продукцию по собственным техническим условиям, однако именно ГОСТ формирует ориентир для всего рынка.

Фоменко также обратила внимание, что белый хлеб остается продуктом с высокой степенью переработки и высоким гликемическим индексом. Новый стандарт, по ее словам, не делает его диетическим, но косвенно влияет на качество за счет более жестких требований к составу и технологии производства. Это особенно важно, учитывая, что хлеб занимает значительную долю в рационе россиян.

Для производителей обновление ГОСТа означает необходимость более строго соблюдать рецептуры, технологические процессы и требования к маркировке. В долгосрочной перспективе это может снизить долю некачественной продукции на рынке и повысить доверие покупателей.

Эксперт подчеркнула, что изменения носят системный характер и направлены на повышение прозрачности и контроля качества. В итоге, по ее оценке, речь идет о постепенном переходе к более понятному и надежному продукту как для специалистов отрасли, так и для потребителей.