Эксперт рассказала, что ИИ не заменит человека в педагогике и психологии

Искусственный интеллект не способен полностью заменить человека во многих сферах, таких как педагогика, психология, принятие ключевых решений и работа в premium-сегменте бизнеса. Об этом заявила директор по маркетингу и клиентскому опыту «СберМаркетинга» Анна Тупикина, ее слова приводит РИА Новости.

Современные технологии в первую очередь помогают человеку, снимая с него рутинные задачи и освобождая время для более значимых дел.

Тупикина отметила, что ИИ не может полноценно заменить специалистов там, где необходимо живое взаимодействие между людьми. Она привела пример педагогики и психологии, указав, что подсказки чат-ботов могут быть полезны, но носят краткосрочный характер и не дают долговременного эффекта.

По ее мнению, то же самое относится и к premium-сегменту, где клиенты ценят эксклюзивность продукта и личное общение с компанией.

Маркетолог подчеркнула, что ключевое преимущество человека заключается в умении творить и создавать новое, а также в таких качествах, как ответственность и чувство морали. В отличие от алгоритмов, человек способен принимать решения, опираясь не только на факты и нормативы, но и на уникальные личные качества.

Она также выразила мнение, что в будущем ценность человеческого труда будет возрастать, даже несмотря на автоматизацию таких процессов, как написание книг или создание картин. При этом возрастает и спрос на навыки взаимодействия с ИИ: сотрудники, умеющие работать с нейросетями, будут более востребованы на рынке труда.