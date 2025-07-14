Эксперт рассказала, чем засеять грядки после чеснока и лука

После уборки чеснока и лука садоводы часто не знают, как использовать освободившиеся грядки. Зеленый блогер Мария Гарапшина посоветовала не откладывать посев и приступить к нему с 15 по 17 июля. Ее слова приводят «Челнинские известия».

На этих участках, как сообщила Гарапшина, можно вырастить редис, редьку, огурцы, пекинскую капусту, фасоль, горох, укроп, салат и листовую петрушку. Особое внимание она рекомендовала уделить выбору огурцов – подойдут только те сорта, которые быстро созревают – например, гибриды с вегетационным периодом до 45 дней.