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Общество 14 июля 2025 20:27

Эксперт рассказала, чем засеять грядки после чеснока и лука

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После уборки чеснока и лука садоводы часто не знают, как использовать освободившиеся грядки. Зеленый блогер Мария Гарапшина посоветовала не откладывать посев и приступить к нему с 15 по 17 июля. Ее слова приводят «Челнинские известия».

На этих участках, как сообщила Гарапшина, можно вырастить редис, редьку, огурцы, пекинскую капусту, фасоль, горох, укроп, салат и листовую петрушку. Особое внимание она рекомендовала уделить выбору огурцов – подойдут только те сорта, которые быстро созревают – например, гибриды с вегетационным периодом до 45 дней.

#садоводы #дачный сезон
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