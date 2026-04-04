Эксперт рассказал, в каких сферах россияне могут зарабатывать 100 тыс. без образования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне могут зарабатывать более 100 тыс. рублей в месяц без профильного образования в ряде сфер, включая сферу услуг, сельское хозяйство и некоторые отрасли промышленности. Об этом сообщил ТАСС директор научно-исследовательского центра пространственного анализа ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

«Таких сфер достаточно много: собственный бизнес, работа в сфере услуг (гостиницы, рестораны, торговля, бытовое обслуживание), курьеры, сельское хозяйство, некоторые отрасли промышленности», – сказал эксперт.

Он отметил, что высокий доход у неквалифицированных работников чаще достигается за счет сдельной системы оплаты труда.

Кроме того, Землянский подчеркнул, что в последние годы зарплаты в областях, требующих высокой квалификации и профессионального образования, например в местном самоуправлении или системе образования, могут оказаться ниже.