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Эксперт рассказал, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 марта
С 1 марта вырастут пенсии россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии при этом вырастет вдвое, напомнила в беседе с агентством «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Однако если пенсионер является обладателем первой группы инвалидности, ему не полагается доплат, так как это один из критериев получения выплаты. И для достигших 80-летия, и для первой группы инвалидности ее размер составит 8134,9 рубля.
Эксперт напомнила, что более масштабные изменения ожидаются с 1 апреля, когда будет проведена индексация социальных пенсий.
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