Эксперт рассказал татарстанцам, как завести и прогреть автомобиль с АКПП зимой

В зимнюю пору на автомобилях с бензиновыми двигателями люди обычно ездят медленно, особенно на автоматической коробке передач. Из-за этого образуются отложения на электродах свечей зажигания, что препятствует запуску автомобиля утром. Однако как этого избежать, рассказал «Татар-информу» директор Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

«Режим работы двигателя на малых оборотах – неблагоприятный, поскольку образуется много отложений, нагара на стенках камеры сгорания, в том числе на электродах свечей зажигания. Когда утром надо заводить автомобиль этот нагар не дает искре проскочить. Из-за этого автомобиль утром может не запуститься. Поэтому перед тем, как поставить авто на стоянку, нужно хотя бы три-пять минут проехаться в спортивном режиме – на пониженных передачах и на повышенных оборотах», – сказал он.

Спикер отметил, что на большинстве автомобилей с АККП также есть ручной режим переключения скоростей. Шатов отметил еще одну деталь: масло на автомобиле с АКПП остается холодным при прогреве на холостом ходу.

«Пока вы травите выхлопными газами соседей во дворе, коробка не прогревается. Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и не поступает в радиатор. Чтобы она начала поступать в радиатор, нужно начать движение, тогда двигатель прогреется, охлаждающая жидкость будет нагревать масло в автоматической коробке», – заметил он.

Более подробные советы экспертов по эксплуатации автомобилей в морозы читайте в материале «Татар-информа»: Запуск в морозы – удар по двигателю: эксперты объяснили, как не сломать машину зимой.