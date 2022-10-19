Эксперт рассказал, сколько продержится Украина без военной помощи Запада

Отказ Соединенных Штатов от предоставления неограниченной помощи киевскому режиму может оказаться для его войск фатальным. Такое мнение высказал профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк, передает РИА Новости.

«Естественно, сокращение военной помощи Украине может иметь самые негативное последствие для [войск]... Украины», – рассуждает эксперт.

В Штатах звучат оценки о том, что если Запад прекратит оказывать такую помощь, то украинские войска продержатся месяц и не больше.

Ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти заявил, что при победе на промежуточных выборах республиканцы перестанут предоставлять неограниченную помощь Украине. Батюк отмечает, что у республиканцев «очень неплохие шансы получить большинство в нижней палате Конгресса».

Эксперт считает, что данный пример может стать заразительным для партнеров и союзников США, которые и без того уже жалуются на тяготы ничем не ограниченной поддержки Украины.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.