Эксперт рассказал россиянам, от чего следует прививаться этой осенью

Этой осенью помимо обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19 особенно актуальна прививка от гриппа. Об этом заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев, передает радио Sputnik.

Специалист обратил внимание на то, что при вводе слова «вакцинация» в поисковую строку любого браузера пользователь с большой долей вероятности увидит множество ссылок на материалы про вакцинацию от коронавируса. В связи с этим он заметил, что в период пандемии не стоит забывать и о других инфекционных заболеваниях.

Врач уверен, что снижение заболеваемости гриппом в 2020 году было связано с тем, что люди строго соблюдали введенные из-за пандемии ограничительные меры и сокращали количество социальных контактов.

«В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своем окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до Covid-19 и масок», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам Акинфиева, существуют еще как минимум четыре прививки, которые обязательно нужно делать людям старше 18 лет. К ним относятся прививки от столбняка, дифтерии, кори и вирусного гепатита В.

«Есть широкое заблуждение, что все прививки из детства. На самом деле взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка», — объяснил эксперт.