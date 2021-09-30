Эксперт рассказал россиянам о высокой вероятности аномалий этой зимой

В последние годы на территории России наблюдается так называемая «нервозность» климата, на которую влияет глобальное потепление. В результате прогнозировать погоду становится все более трудно, рассказал радио Sputnik руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков.

«Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — уточнил специалист.

И если раньше погодные аномалии встречались в России нечасто, то теперь их число постоянно растет. Таким образом, вероятность различных температурных аномалий, рекордно высокого либо низкого уровня осадков этой зимой достаточно велика.

«Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов», — перечислил Яблоков.