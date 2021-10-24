Эксперт рассказал, продлят ли в России нерабочие дни из-за коронавируса

В России нерабочие дни, которые были введены из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, вероятнее всего, будут продлены. Такое мнение ТАСС выразил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд», — посчитал Исаев.

Сейчас власти принимают все необходимые меры для повышения доли населения, вакцинированного от Covid-19. Исаев отметил, что в Европе уже прошли вакцинацию 80% населения, там сейчас прививают подростков.

«Пока мы не придем к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, как был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живет только 1/57 часть населения земного шара», — подчеркнул эксперт.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими.