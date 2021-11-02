Эксперт рассказал, почему нужно брать ипотеку именно сегодня

30 июня Правительство России утвердило постановление о продлении программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2022 года и о расширении программы «Семейная ипотека». Таким образом, еще больше граждан получили возможность улучшить свои жилищные условия. Воспользоваться выгодным предложением может любой россиянин, в том числе и жители Татарстана.

По официальным данным Банка России, за первое полугодие текущего года жителям республики было выдано 32,6 тыс. ипотечных кредитов. Данный показатель на 38 % больше, чем результат аналогичного периода 2020 года. Объем предоставленной населению РТ ипотеки за 6 месяцев составил 79,9 млрд рублей с приростом на 63%.

Согласно новым условиям «Льготной ипотеки», оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке можно по ставке 7% годовых. При этом максимальная сумма кредита для всех регионов страны — 3 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса по-прежнему составляет 15%. Отклонение льготной ставки от рыночного значения банкам будет возмещать государство.

Семьи, в которых ребенок родился не раньше 1 января 2018 года, могут рассчитывать на получение «Семейной ипотеки» по льготной ставке до 6%. Кредит предоставляется на приобретение жилья или строительство частного дома. Если раньше предложение распространялось на семьи с двумя и более детьми, то теперь стать участниками программы смогут семьи и с одним ребенком. Размер кредита зависит от региона, в котором находится жилье. Так, в Татарстане он составляет 6 млн рублей.

«Главное преимущество ипотеки с господдержкой — это сниженная процентная ставка, — рассказал начальник управления ипотечного бизнеса Ак Барс Банка Олег Исламов. — Вы сможете сэкономить семейный бюджет и быстрее погасить кредит. Кроме того, в программе льготной ипотеки участвуют только надежные банки. И вам не придется беспокоиться за сохранность своих сбережений».

Льготная ипотека позволяет приобрести строящееся или готовое жилье от застройщика, пояснил эксперт. При этом для участников программы нет никаких ограничений по наличию собственной жилплощади, а также по количеству приобретаемого жилья по данной программе. Кроме того, для получения займа можно использовать сертификат маткапитала.

«Для того, чтобы стать участником программы, необходимо определиться с застройщиком, а затем подать заявку в банк на подходящую льготную ипотеку с господдержкой, — пояснил Исламов. — Затем, дождавшись положительного решения, по полученному сертификату об одобрении забронировать квартиру. Застройщик сам подготовит необходимые документы и отправит их в банк. И наконец будет назначена дата подписания кредитного договора и договора застройщика».

При этом существует два варианта получения денег застройщиком: перечисление средств на аккредитив в день подписания кредитных документов и выдача средств после регистрации договора приобретения квартиры.

Почему стоит задуматься об оформлении льготной ипотеки именно сегодня? Никто не знает, будет ли работать в будущем эта выгодная программа. Вполне вероятно, у государства не окажется возможности продлить субсидирование. Кроме того, цена квадратного метра постоянно растет и откладывать запланированную покупку жилья просто нет смысла. К слову, на текущий момент средняя ставка по обычной ипотеке в России составляет 8, 2 % и говорить о ее снижении пока не приходится.