В РСТ объяснили, чем Казань привлекает туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Татар-информом» объяснил, почему столица Татарстана вошла в число самых востребованных городов для путешествий.

«Это результаты диверсифицированного предложения продуктов: культурно-познавательный, паломнический, гастрономический, деловой. Особенно активная фаза мероприятий была прошлой осенью», — отметил Барзыкин.

По его словам, важную роль играет транспортно-логистическая составляющая: удобное авиасообщение, железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, туристов привлекает возможность посещать не только Казань, но и другие места в регионе, включая круизные маршруты.

Эксперт также подчеркнул усилия туристических властей по продвижению города на федеральном уровне, развитую инфраструктуру размещения и досуга, а также широкое присутствие Казани в онлайн-сервисах с предложениями на любой бюджет.

«Казань борется за своё место и зимой, и летом. Думаю, не зря — от этого выигрывают и гости, и сами жители», — заключил он.

Ранее сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составил рейтинг самых востребованных городов для семейных поездок в марте 2026 года. Казань заняла пятую строчку, согласно пресс-службе сервиса. Средняя стоимость трёх ночей в столице Татарстана составила 5185 рублей.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с 11% бронирований. Второе место разделили Москва и Сочи (по 8%). Замкнул тройку лидеров Краснодар (3%).