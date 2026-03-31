Эксперт рассказал, почему аренда квартир в России может значительно подорожать

В России обсуждается инициатива по легализации сдачи квартир и апартаментов туристам с введением единых требований к собственникам. Мера направлена на упорядочение рынка краткосрочной аренды, значительная часть которого сейчас находится в «серой» зоне.

Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с «Радио 1», внедрение новых правил может занять несколько лет. По его словам, процесс легализации уже показывает сложности на примере гостевых домов.

«Мы это видим по гостевым домам, которые сейчас проходят процедуру легализации. Не все и с большим трудом они попадают в федеральный реестр, потому что просто не соответствуют требованиям. Они либо слишком маленькие, либо слишком большие, либо не там размещены, либо что-то не так с документами», – отметил эксперт.

Мохов уточнил, что на адаптацию рынка может уйти от двух до трех лет, и добавил, что дополнительные расходы владельцев могут отразиться на стоимости аренды.

«Любые затраты закладываются в цену. Но, как правило, это незначительные изменения, потому что они распределяются на длительный период времени, и рынок постепенно адаптируется. Ежегодное повышение цен на аренду обусловлено множеством факторов – стоимостью энергоносителей, земли, недвижимости и т. д. На этом фоне влияние новых требований окажется относительно небольшим», – пояснил он.

Ожидается, что легализация приведет к повышению прозрачности рынка, улучшению качества услуг и постепенной перестройке отрасли. В долгосрочной перспективе эти меры, по оценке экспертов, должны способствовать формированию более устойчивого и цивилизованного рынка туристического жилья.