Эксперт рассказал об опасности использования посуды с трещинами и сколами

Хотя использование поврежденной посуды, например, любимой кружки или тарелки, может показаться безобидным, это может представлять опасность для здоровья, сообщил в интервью «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Дорохов сказал, что основная проблема заключается в том, что трещины и сколы на керамической посуде создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Когда глазурь повреждается, пористая керамика становится уязвимой для внешней среды. Влага, остатки пищи и вода, попадая в микротрещины и сколы, создают благоприятную среду для микробов. Среди них могут быть такие опасные бактерии как Acinetobacter и Pseudomonas, которые могут вызвать инфекционные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Acinetobacter известна своей устойчивостью к антибиотикам.

В трещинах и сколах посуды может развиваться плесень, которая при попадании в организм способна вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем. Если посуда сделана из керамики или стекла с глазурью, повреждения могут раскрыть нижележащие слои материала, содержащие вредные вещества, такие как свинец или кадмий, использовавшиеся при производстве. Эти токсичные вещества могут выделяться при контакте с горячей пищей и попасть в организм, что представляет опасность для здоровья.

Эксперт отметил, что стекло, в отличие от керамики, не является пористым материалом, и поэтому оно менее подвержено размножению бактерий. Тем не менее, сколы на стеклянной посуде могут быть опасны по другой причине: они могут привести к порезам при мытье или использовании. К тому же, такие повреждения ослабляют структуру материала, что увеличивает риск полного раскола посуды во время использования и может привести к травмам или ожогам.