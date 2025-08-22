Эксперт рассказал об истории российского триколора и его значимости

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Кандидат исторических наук, ответственный секретарь геральдического совета ФТС России, почетный член Всероссийского геральдического общества Ефим Комаровский в беседе с «Радио 1» рассказал о происхождении, трансформации и значении российского триколора.

«Трехцветная гамма впервые упоминается при строительстве российского корабля "Орел", далее триколор стал флагом торгового флота», – отметил он.

По словам эксперта, путь к официальному статусу флага был долгим и сопровождался спорами, окончательное решение принято лишь на рубеже XX века.

Комаровский подчеркнул многозначность семантики цветов: «В разные времена эти цвета могли интерпретироваться достаточно широко. Белый – это чистота помыслов, синий – это благородство, красный – цвет крови, пролитой за Родину. Вариаций может быть очень много».

Он также отметил роль флага в культуре и «народное» отношение к нему: «Это основная сила нашего государства – это святыня, гордость за нашу страну, это история нашей страны».

Историк подчеркнул, что триколор сохранял символическое значение даже в советский период и продолжает воспитывать в молодежи патриотизм и традиционные ценности.

«Мне кажется, что это достаточно важный момент, когда дети с более осознанного возраста должны понимать, что это часть культуры нашей, часть традиции, часть истории. Это тот флаг, под которым наши предки сражались, отстаивали независимость, под которым им жить и жить их детям. Флаг создан для того, чтобы объединять людей, которым он дорог, близок, которые готовы под ним жить, работать, созидать и защищать свою Родину», – заключил Комаровский.