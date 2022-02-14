Эксперт рассказал, какие методы используют мошенники в День всех влюбленных

Интернет-мошенники очень часто подстраиваются под ситуацию на рынке товаров и услуг, особенно в праздничные дни, и День всех влюбленных не является исключением. Об этом предупредил руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, чаще всего злоумышленники обманными путями крадут деньги у тех, кто не успел заранее забронировать себе столик в заведении к 14 февраля и планирует сделать это в самый последний момент.

«Через поддельный ресурс мошенники могут попросить перевести им на карту предоплату за эту услугу или перенаправить человека на полноценный фишинговый сайт, где надо будет вводить персональные и банковские данные», — объяснил Кравцов.

Собеседник агентства пояснил, что самый простой способ выявить мошеннический сайт, созданный в день праздника, — посмотреть на наличие отзывов.

Кроме того, можно воспользоваться специализированными сервисами, которые позволяют узнать дату, когда был зарегистрирован IP-адрес того или иного сайта.

«Под праздники домен регистрируется буквально за неделю до их начала. Эти два показателя любой пользователь может посмотреть и понять, что ресурс мошеннический», — подчеркнул эксперт.