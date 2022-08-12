Рифкат Минниханов рассказал о новинках Kazan Digital Week 2022

Несмотря на санкции, интерес к форуму Kazan Digital Week не сократился, хотя сначала организаторы ожидали уменьшения числа участников и компетенций. В Год цифровизации в Татарстане событие будет направлено на разработку и освещение цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении, рассказал РИА Новости председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, помимо чемпионата DigitalSkills, который, как и в прошлом году, пройдет параллельно форуму, участникам предложат ряд новинок. Так, их ожидает первый этап киберспортивных дисциплин, предшествующий «Играм будущего», которые пройдут в столице Татарстана в 2024 году.

Также совместно с РАН здесь пройдет международная конференция «Иванниковские чтения». Дискуссионная площадка позволит участникам обсудить вопросы создания и совершенствования механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий. Обычно чтения проводились Институтом системного программирования им. Иванникова РАН, однако в этом году их решили организовать в рамках Kazan Digital Week.

Кроме того, в дни форума состоится конференция Up!Data 2022, которая объединит представителей ведущих IT-компаний. Созданная ими площадка, ожидается, объединит около 1,2 тыс. программистов.

Помимо этого, участникам форума предложат рабочие места и дадут возможность попробовать себя в борьбе с реальными угрозами на виртуальном полигоне. Предложение принадлежит ГК Innostage, выступившей с инициативой о создании межвузовского ситуационного центра мониторинга и реагирования на инциденты информбезопасности.

Затем они смогут побывать на полигоне для проведения испытаний и демонстрации новых высокотехнологичных продуктов в области интеллектуальных транспортных систем и безопасности дорожного движения.

И, наконец, специалисты могут представить на форуме беспилотники, действующие на территории Татарстана.

Напомним, что форум Kazan Digital Week состоится в столице Татарстана 21–24 сентября.