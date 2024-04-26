Эксперт рассказал о крупнейшей деловой социальной сети для стран БРИКС

В деловой социальной сети Tenchat для предпринимателей, самозанятых и сотрудников компаний стран БРИКС на сегодняшний день зарегистрированы уже более 3,5 млн человек. Об этом сообщил управляющий партнёр компании Михаил Слободский на брифинге в рамках Российского венчурного форума.

«Мы – крупнейшая социальная сеть для деловых людей», – заявил он.

На данный момент соцсетью уже охвачено 30 стран, среди которых как члены БРИКС, так и другие дружественные для России государства. Слободинский отдельно отметил, что это единственная соцсеть, разрешённая в Иране.

Помимо делового общения, в планах у компании сделать единую платежную систему для всех участников социальной сети. Основной валютой для торговли планируют сделать цифровой рубль, когда Банк России начнет его выпуск.

«Мы хотим объединить все страны участницы не только как соцсеть, но и как платежную систему», – сказал Слободинский.

Напомним, что XVIII Российский венчурный форум проходит в столице Татарстана на площадке международного выставочного комплекса Казань Экспо. Он собрал свыше 4 тыс. участников и гостей из разных регионов России. Форум проходит с 25 по 26 апреля.