Эксперт рассказал о главных опасностях на дороге в межсезонье

На смену рекордным снегопадам пришла оттепель, но расслабляться водителям и пешеходам рано. В беседе с «Радио 1» автоэксперт Егор Васильев объяснил, что главная угроза кроется в ночных перепадах температур.

По словам специалиста, из-за понижения температуры ночью дороги остывают, и на них может образовываться тонкая корка прозрачного льда, визуально незаметная. Это приводит к внезапным скольжениям и потере управляемости. Также из-за таяния снежных валов на проезжую часть стекают ручьи, что создаёт риск аквапланирования. Особую опасность представляет слэш-пленинг — явление, похожее на аквапланирование, но возникающее из-за водно-ледяной субстанции и проявляющееся уже на низких скоростях.

Васильев рекомендует водителям не спешить с переходом на летнюю резину, несмотря на очереди на шиномонтаж. Заморозки и снегопады ещё возможны, и дорога может мгновенно превратиться в каток.

Особое внимание эксперт уделил пешеходам, которые сейчас находятся в группе риска. Грязь на стёклах ухудшает обзор водителям, а сами пешеходы могут поскользнуться и упасть на проезжую часть. Он призвал внимательно следить за тем, что под ногами, и помнить, что потерявшая управление машина может вылететь на тротуар. Это тяжёлое время, которое нужно пережить без потерь.