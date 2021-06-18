Эксперт рассказала о будущем маркетплейсов в Татарстане

Маркетплейсы для Татарстана — новый и активно развивающийся формат торговли. Появившийся интерес к ним увеличился в разы и сейчас продолжает набирать обороты в муниципалитетах республики. На главных интернет-площадках количество поставщиков растет, и всё больше предпринимателей выходят в онлайн. Об этом руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства РТ Алина Шайхутдинова рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Маркетплейсы сейчас активно и динамично развиваются. У них огромное будущее. Людям удобно заказывать товары, не выходя из дома. Сегодня достаточно иметь небольшой склад своей продукции, чтобы продавать товары по всей России. Также мы помогаем предпринимателям поставлять свой продукт в любую точку мира и находить зарубежных покупателей», — отметила собеседница агентства.

На сегодняшний день маркетплейсы конкурируют друг с другом и постоянно развиваются, предоставляя различные новые возможности и услуги. Интернет-площадки помогают покупателям получить широкий ассортимент товаров и услуг с возможностью сравнить и выбрать наиболее подходящий вариант.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты бесплатно обучат татарстанских предпринимателей онлайн-торговле.