Аренда жилья в Татарстане подорожает в 1,5-3 раза в новогодние праздники – риелтор

Стоимость аренды квартир и домов по Татарстану в новогоднюю ночь вырастет в 2-3 раза по сравнению с нынешними ценами. Таким мнением поделился с «Татар-информом» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«Стоимость вырастет минимум в 2-3 раза. Что касается новогодних праздников, то там цена увеличится примерно в 1,5 раза по сравнению с нынешними ценами», – заявил Савельев.

Он добавил, что стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от расположения и популярности здания и, в некоторых случаях, можно будет увидеть и четырехкратный рост цен.