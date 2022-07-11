Эксперт рассказал, когда может существенно подешеветь бензин

Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода, считает эксперт топливного рынка Олег Ашихмин. В интервью радио Sputnik он объяснил, на чем основывается его прогноз.

По словам Ашихмина, уже сейчас на внутреннем рынке РФ оптовые цены на бензин снизились из-за переизбытка предложения, так как на экспорт по причине санкций отправлять топливо стало очень сложно.

Однако розничные цены владельцы АЗС придерживают. Ашихмин объяснил это нестабильностью ситуации и страхом перед возможным резким повышением оптовых цен, в отличие от них резкое повышение цен розничных вызвало бы волну негодования от потребителей.

Как итог эксперт предполагает, что если до 2023 года оптовые цены будут держаться на нынешнем низком уровне, то сомнения владельцев АЗС рассеются, и они снизят цены в рознице.