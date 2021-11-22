Эксперт рассказал, когда цены на икру перестанут расти

Стоимость килограмма красной икры в России в октябре составила 5 тыс. рублей, достигнув максимального значения. О том, когда цены могут упасть, радио Sputnik рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

Он пояснил, что в этом году должно было быть снижение цен на деликатес (было заготовлено достаточно много икры в отличие от 2020-го), однако «на фоне подорожания всех продуктов питания» этого не произошло.

«В том, что цены такие высокие, больше всего виноват ретейл, потому что они стараются извлечь максимальную прибыль, особенно под праздники», — высказался эксперт.

Новиков предположил, что стабилизироваться цены могут после Нового года, так как перед зимними праздниками спрос на этот продукт традиционно повышается.