Эксперт рассказал казанской молодежи о рисках полета на Марс

В Казани в рамках Дня российской науки прошла встреча с ведущим специалистом по защите от радиации Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, блогером Шакиром Бабаевым. Мероприятие состоялось в «Доме Знаний» при поддержке Российского общества «Знание».

Лектор рассказал молодым слушателям о текущем этапе «марсианской гонки», возобновлении программ полетов на Луну и главных вызовах, стоящих перед пилотируемой космонавтикой. Особое внимание было уделено рискам для здоровья астронавтов.

По словам Бабаева, основную угрозу в открытом космосе представляет радиация. Ее воздействие может привести к потере до 50% мышечной и костной массы, повышает вероятность онкологических заболеваний и развития катаракты. Не менее серьезными лектор назвал психологические нагрузки: члены экипажа могут сталкиваться с депрессией и паническими атаками.

Несмотря на сложность темы, встреча носила вдохновляющий характер. Спикер не только перечислил опасности, но и рассказал о том, как ученые ищут способы их преодоления.

«Я был рад выступить перед юной аудиторией лицеистов, студентов и их родителей и надеюсь, что привнес пищу для космических размышлений», — отметил лектор.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Знание.Наука», приуроченной к Десятилетию науки и технологий.

Российское общество «Знание» — крупнейшая просветительская организация страны. С момента перезагрузки сообщество лекторов объединило более 32 тысяч человек, проведено свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах, создано более 8 тысяч часов просветительского контента. Онлайн-трансляции и видеоматериалы набрали свыше 2,5 миллиарда просмотров.