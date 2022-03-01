Эксперт рассказал казанцам, как длинные выходные скажутся на зарплате

Предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей Татарстана и Казани, которые работают по графику пятидневной рабочей недели. Об этом сообщил эксперт по трудовому праву в компании SuperJob Александр Южалин.

«Для казанцев, работающих по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ Правительство России имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить обычные выходные на другие дни», — напомнил специалист.

«8 Марта, праздничный день, приходится в этом году на вторник. Поэтому выходной день с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта)», — отметил он.

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хотя 5 марта — суббота и не является предпраздничном днем, в этот день работники работают за понедельник 7 марта. А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте, подчеркнул Южалин.