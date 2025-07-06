Эксперт рассказал, какие слова и данные нельзя говорить мошенникам

Заместитель директора Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Ершов в комментарии RT рассказал, какие фразы и персональные данные могут быть опасны при общении с мошенниками.

По его словам, наибольшую угрозу представляет передача кодов из смс и банковских уведомлений – именно они позволяют злоумышленникам получить доступ к счетам. Также, как отметил Ершов, нельзя разглашать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номера карт и пароли, так как это может привести не только к финансовым потерям, но и к возможному шантажу.

Эксперт предупредил, что даже нейтральные подтверждающие слова вроде «согласен», «верно» или «переведите» могут использоваться мошенниками для манипуляций. Хотя одно лишь слово «да» не имеет юридической силы при заключении договоров, его запись может придать злоумышленникам уверенность в своих действиях.

Он также сообщил, что для создания примитивной подделки голоса достаточно трех-пяти минут записи. Однако, если мошенники стремятся к большей реалистичности, потребуется 15-30 минут, а для дипфейков с видео – и того больше.

В завершение Ершов подчеркнул важность цифровой бдительности. Он рекомендовал не делиться персональными данными, не подтверждать информацию и не стесняться завершать подозрительные звонки. По его мнению, любую информацию лучше перепроверять через официальные банковские приложения или лично в офисах организаций.