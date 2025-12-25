Юрист Аграновский объяснил, какие новогодние подарки на работе могут посчитать взяткой

В госучреждениях нельзя делать подарки начальникам дороже 3 тыс. рублей, иначе это могут посчитать взяткой. От дорогих подарков коллегам тоже лучше воздержаться, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Статьей 575 Гражданского кодекса РФ установлено, что госслужащим можно дарить подарки до 3 тыс. рублей. Но если этот подарок дается в связи с рабочей деятельностью или предполагает ответные действия, то это можно считать взяткой. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе презента», – пояснил эксперт.

Но даже если сумма подарка меньше 3 тыс. рублей, но он предполагает ответные действия, то это тоже считается взяткой, подчеркнул Аграновский.

В частных компаниях ограничений меньше, однако если вы дарите начальнику очень дорогой подарок, то подозрения во взятке также могут возникнуть.

«Дорогие подарки посторонним людям всегда выглядят подозрительно, нужно об этом помнить. Не зря же существует поговорка, что главное не подарок, а внимание», – заключил собеседник агентства.