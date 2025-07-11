Эксперт рассказал, как защитить личные данные от утечки и действий мошенников

Полностью исключить вероятность утечки персональных данных невозможно — это может происходить не только из-за действий самих пользователей, но и по вине компаний, которые обрабатывают и хранят информацию. Однако существует ряд простых мер, которые помогают значительно снизить риски. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности и сооснователь сервиса «Агент 152» Кирилл Куликов в интервью RT.

По словам специалиста, многие ошибочно считают, что если они не передают третьим лицам паспорт или СНИЛС, то их личные данные находятся в полной безопасности. Но сегодня к категории чувствительных данных относятся также номер телефона, адрес электронной почты и любая другая информация, с помощью которой можно получить доступ к онлайн-аккаунтам. Такие сведения могут утечь даже без участия самого человека — например, если взломан банк, маркетплейс или любой другой сервис.

Для повышения цифровой безопасности Куликов рекомендует использовать менеджеры паролей и активировать двухфакторную аутентификацию. Также важно внимательно относиться к тому, где и при каких условиях вы оставляете свои данные. Чем меньше информации вы указываете при регистрации на сайтах, подписках и участии в акциях, тем лучше. Следует вводить только ту информацию, которая отмечена звездочкой. При использовании малознакомых ресурсов лучше завести отдельный или временный адрес электронной почты.

Он также советует устанавливать блокировку экрана на смартфоне или ноутбуке — с помощью пароля, PIN-кода, технологии распознавания лица или отпечатка пальца. Немаловажно проверять, какие разрешения выдают установленные приложения, и быть осторожными с сомнительными ссылками.

Особое внимание эксперт уделил фишингу — это распространённый способ мошенничества, при котором злоумышленники пытаются выманить данные через поддельные сайты, письма и сообщения. Обычно такие атаки строятся на попытке вызвать у человека чувство срочности или страха: ему сообщают о несанкционированном входе, оформлении кредита или списании средств, чтобы подтолкнуть к необдуманным действиям. В таких случаях важно сохранять спокойствие и не переходить по ссылкам, не вводить логины и пароли на подозрительных сайтах, а также не доверять письмам, якобы пришедшим от банков.

В завершение Куликов подчеркнул необходимость регулярно очищать цифровой след. Это включает в себя удаление старых аккаунтов, которыми вы больше не пользуетесь, а также периодическую очистку истории браузеров и поисковиков.