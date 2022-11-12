Эксперт рассказал, как втрое уменьшить мусорные полигоны: «Все, что нужно – два ведра»

Раздельный сбор органических и неорганических отходов имеет огромное значение для экологии, так как позволит минимум втрое сократить площадь мусорных полигонов, заявил руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов. Обеспечить последующий раздельный вывоз собранного мусора должны регоператоры, пояснил в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Камалов напомнил, что противники строительства мусоросжигательного завода в Казани главным аргументом называют то, что у людей не будет мотива сортировать отходы, так как они будут знать, что все будет сжигаться. «Здесь большая задача стоит перед региональными операторами. Коротко говоря, региональные операторы должны сделать раздельный сбор, вывезти мусор на переработку», – убежден он.

Если бы были активные позиции региональных операторов по внедрению раздельного сбора и главное – убеждение в том, что эти машины едут в места назначения, – то жители бы более охотно к этому привлекались, считает Камалов.

«Для людей важно, чтобы они поверили, что это их маленький вклад. Мы вывозили школьников на открытые уроки на Самосыровский полигон. Дети видели, что рядом с Казанью находится это безобразие. И я им объяснял, что куча может быть втрое меньше, если вы придете домой и скажете родителям: все, что нужно – два ведра. И делить мусор на органику и не органику. С таких практических вещей все и начинается».

Напомним, в 2019 году в России начал действовать новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Татарстане разработана территориальная схема обращения с отходами, и на конкурсной основе определены региональные операторы для выполнения мероприятий терсхемы. Республика разделена на две зоны: в западной, куда входит Казань и еще 21 муниципальное образование, регоператором определено ООО «Управляющая компания ПЖКХ». Задачей регоператора является сбор ТКО, сортировка, извлечение опасных отходов и вторичного сырья для дальнейшей переработки, безопасная утилизация неперерабатываемых остатков.